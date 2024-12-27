Sega artık mini retro konsollar üretmeyecek
Sega CEO'su Shuji Utsumi tarafından yapılan açıklamada şirketin gelecekte yenilikçi projelere odaklanacağına yer verildi.
Ünlü Japon video oyun şirketi Sega, piyasaya sürdüğü mini retro konsollarından vazgeçmeye hazırlanıyor. Buna bağlı olarak şirketin Amerika ve Avrupa CEO'su Shuji Utsumi tarafından bir açıklama yapıldı. Şirketin gelecekte mini retro konsol üretmeyeceğini bunun yerine daha yenilikçi projelere odaklanacaklarını duyurdu.
SEGA YENİLİKÇİ BİR KİMLİĞİ BENİMSİYOR
Utsumi bu açıklamayı The Guardian ile yaptığı bir röportajda yaptı.
Röportajda şirketin vizyonunun oyunculara yeni bir stil, tutum ve yaşam tarzı sunduğu için sevildiğini bu hissiyatın geri getirilmesi için yenilikçi projelere imza atılması gerektiği vurgulandı.
Sega'nın bu yenilikçi yaklaşımını Metaphor: ReFantazio gibi projelerle gördüğümüz gibi aynı zamanda hayranların uzun zamandır beklediği Super Monkey Ball Banana Rumble gibi serilere yeni oyunların gelmesiyle de görüyoruz.
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