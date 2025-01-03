Atari'nin yeni el konsolu için tanıtım videosu paylaşıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:09

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:09

Bir zamanların oyun konsolu devlerinden olan Atari, el konsolu çalışmalarına bir süre önce başlamıştı. Retro çizgilere sahip olan Atari Gamestation Go, benzer rakiplerine kıyasla daha küçük bir ekrana sahip.

ATARI YENİ OYUN KONSOLUNU BU HAFTA TANITACAK

CES 2025'te tanıtılması planlanan oyun konsolunun sol ve sağda konumlandırılan yönlendirme tuşlarına ek olarak bir de sağ tarafta numaralı tuşlar bulunuyor. Retro bir el konsolundan beklendiği gibi yön tuşları diğer kontrol tuşlarıyla gelen cihaz, hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Oyun konsolunun ne zaman tanıtılacağı kesin değil ancak CES 2025 7 Ocak'ta başlıyor ve 10 Ocak'a kadar devam ediyor. Bu birkaç günlük sürede Atari Gamestation Go'nun tanıtılması planlanıyor.