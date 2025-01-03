Nintendo Switch 2'nin bazı özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:53

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:53

Nintendo Switch için uzun zamandır beklenen yeni nesil versiyon 2025 yılında karşımıza çıkacak. Net ve resmi bir tarih bulunmasa da yapılan tahminler cihazın bu yılın mart ayına kadar çıkacağı yönünde. Daha önce özellikleri, tasarımı ve bazı ayrıntıları sızdırılan Nintendo Switch 2 için bu sefer de anakart sızıntısı yapıldı.

Reddit üzerinden paylaşılan görselde Nvidia çipine sahip olduğu görülen anakartın 12 GB RAM ile Nintendo Switch 2'ye güç vermesi bekleniyor. Bunun dışında 2 USB-C portu da bu anakartta bulunuyor yani Switch 2 bu şekilde iki porta sahip olabilir.

İddiaya göre oyun konsolunda kullanılacak çip, Nvidia ampere mimarisinde üretilmiş çiplerden olacak. Bu da cihazı 4K 30 FPS performans sunmasını sağlayabilir.

DAHA ÖNCE NELER SIZDIRILMIŞTI?

Nintendo Switch 2 için daha önce mart ayında karşımıza çıkabileceği ve burada sadece konsolun değil yeni oyunların da geleceği aktarılmıştı. Hatta söylenene göre oyun konusunda geriye dönük uyumlu olması beklenen Nintendo Switch 2'nin geniş bir oyun kütüphanesinin olacağı da söyleniyor. Daha önceki sızıntılara göre cihaz 8 inç boyutlarında LCD ekran ve 1080p çözünürlüğe sahip olacak. 12 GB LPDDR5X 7500 MT/s RAM ve bunun yanı sıra 256 GB SSD ile satışa çıkması bekleniyor.