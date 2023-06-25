Nintendo Switch haziran 2023 oyunları

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:50

Nintendo yeni etkinliğinde oyunlarını göstermişti. Bu oyunlar arasında yeni Mario oyununun yanında Pokemon oyunu ve Metal Gear da yer alıyor. Öte yandan yeni oyunlara ek olarak güncellemeler ve duyurular da yer alıyor.

İşte duyuru ardından dikkat çeken bazı oyunlar: