Nintendo Switch haziran 2023 oyunları
Nintendo için pek çok oyun yolda. Yeni etkinlikte tanıtılan oyunlardan bazıları oldukça popüler.
Nintendo yeni etkinliğinde oyunlarını göstermişti. Bu oyunlar arasında yeni Mario oyununun yanında Pokemon oyunu ve Metal Gear da yer alıyor. Öte yandan yeni oyunlara ek olarak güncellemeler ve duyurular da yer alıyor.
İşte duyuru ardından dikkat çeken bazı oyunlar:
- Super Mario Bros. Wonder,
- Super Mario RPG Remake,
- Detective Pikachu Returns,
- Metal Gear Solid Master Vol.1,
- Snake's Revenge,
- Pikmin 4,
- WarioWare: Move it!,
- Luigi's Mansion: Dark Moon Remaster
- Batman: Arkham Trilogy
- Star Ocean: The Second Story R
- Dragon Quest Monsters: The Dark Prince
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