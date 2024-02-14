Dünyanın en çok satan konsolu Nintendo Switch olabilir

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:34

Nintendo Switch PlayStation ve Xbox ardından en çok satan oyun konsolu olarak uzun yıllardır biliniyor. Ancak Nintendo Switch bir süredir kendi içinde satış rekorları kırıyor. Daha önce Nintendo'nun yaptığı satış tahminlerinde 1 yıl içinde Switch, Switch OLED ve Switch Lite cihazlarının toplamda 15 milyon adet satacağını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

NINTENDO SWITCH EN SATAN OYUN KONSOLU OLABİLİR Mİ?

Ön raporuna göre Nintendo Switch, 2023 yılının nisan ayından 2024 yılının mart ayına kadar 15 milyon yerine 15,5 milyon adet satış yapabilir. Bu tahmin ise tüm zamanlardaki Switch satışını 141,12 milyon adete çıkartmış olacak.

Mevcut durumda Sony PlayStation 2, 155 milyon adet toplam satışla tüm zamanların en çok satan oyun konsolu olarak kayıtlara geçiyor. İkinci sırada ise 154 milyon adetlik toplam rakamıyla Nintendo DS bulunuyor.

Nintendo'ya göre 2025 yılına kadar satışlar Nintendo DS ve PlayStation 2'nin satış adetlerini geçebilir ve lider oyun konsolu konumuna çıkabilir.