Xiaomi açıkladı: Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:52

ABD'li teknoloji devi Google geçen günlerde yeni bir etkinlik düzenledi. I/O 2023 adlı etkinlikte yeni işletim sistemi Android 14'ü tanıttı. Google'ın Android 14'ü tanıtması ile birlikte kullanıcılar Xiaomi, Samsung gibi akıllı telefon devlerinden açıklama beklemeye başladı.

XİAOMİ'NİN ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLERİ

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni Android 14 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Ağustos ayından itibaren yayınlanacağı tahmin edilen güncellemeyi alacak Xiaomi telefonlar ise şöyle:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Redmi

Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi Pro

Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Xiaomi Redmi Note Discovery

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 11R

Xiaomi Redmi Note 11T Pro

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Poco