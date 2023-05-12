Xiaomi açıkladı: Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Android işletim sisteminin sahibi Google yeni versiyonu Android 14'ü tanıttı. Xiaomi'de Android 14 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:05
Xiaomi açıkladı: Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu
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ABD'li teknoloji devi Google geçen günlerde yeni bir etkinlik düzenledi. I/O 2023 adlı etkinlikte yeni işletim sistemi Android 14'ü tanıttı. Google'ın Android 14'ü tanıtması ile birlikte kullanıcılar Xiaomi, Samsung gibi akıllı telefon devlerinden açıklama beklemeye başladı. 

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Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni Android 14 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Ağustos ayından itibaren yayınlanacağı tahmin edilen güncellemeyi alacak Xiaomi telefonlar ise şöyle:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 1S

Redmi

  • Xiaomi Redmi K60E
  • Xiaomi Redmi K60 Pro
  • Xiaomi Redmi K50
  • Xiaomi Redmi K50i
  • Xiaomi Redmi K50 Ultra
  • Xiaomi Redmi K50 Gaming
  • Xiaomi Redmi Pro
  • Xiaomi Redmi K40S
  • Xiaomi Redmi Note 12
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
  • Xiaomi Redmi Note Discovery
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
  • Xiaomi Redmi Note 11R
  • Xiaomi Redmi Note 11T Pro
  • Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Poco

  • Poco X5
  • Poco X5 Pro
  • Poco M5
  • Poco M4
  • Poco F4
  • Poco F4 GT
  • Poco X4 5G
  • Poco X4 GT
  • Poco C55

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