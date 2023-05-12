Xiaomi açıkladı: Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu
Android işletim sisteminin sahibi Google yeni versiyonu Android 14'ü tanıttı. Xiaomi'de Android 14 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı.
ABD'li teknoloji devi Google geçen günlerde yeni bir etkinlik düzenledi. I/O 2023 adlı etkinlikte yeni işletim sistemi Android 14'ü tanıttı. Google'ın Android 14'ü tanıtması ile birlikte kullanıcılar Xiaomi, Samsung gibi akıllı telefon devlerinden açıklama beklemeye başladı.
XİAOMİ'NİN ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLERİ
Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni Android 14 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Ağustos ayından itibaren yayınlanacağı tahmin edilen güncellemeyi alacak Xiaomi telefonlar ise şöyle:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
Redmi
- Xiaomi Redmi K60E
- Xiaomi Redmi K60 Pro
- Xiaomi Redmi K50
- Xiaomi Redmi K50i
- Xiaomi Redmi K50 Ultra
- Xiaomi Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Redmi Pro
- Xiaomi Redmi K40S
- Xiaomi Redmi Note 12
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
- Xiaomi Redmi Note Discovery
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Xiaomi Redmi Note 11R
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
Poco
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco M5
- Poco M4
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco X4 5G
- Poco X4 GT
- Poco C55
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