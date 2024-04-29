Nokia 3210 2024 modeli görüntülendi!

Nokia’nın efsanevi modeli 3210 geri dönüyor. Geçenlerde birçok yeni ürün tanıtan HMD Global, Nokia 3210’nun 2024 versiyonunu da ilk kez kullanıcılara gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:17
Nokia 3210 2024 modeli görüntülendi!
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Bir zamanlar cep telefon pazarının lideri olan Nokia, HMD Global markası altında varlığına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok efsane Nokia telefonuna tekrar can veren firma, şimdi de 3210 modelini günümüze adapte etmek istiyor.

YAKINDA NOKIA 3210'UN YENİ VERSİYONU TANITILACAK

Donanımhaber'in aktardığına göre gelişmekte olan pazarlara ciddi bir yatırım yapan HMD, geçtiğimiz günlerde Kenya’da düzenlenen bir etkinlikte yeni HMD ve Nokia telefonlarını tanıtmıştı. Firma, Nokia 225 4G ve HMD Pulse ürünlerinin ardından 2024 model Nokia 3210’u da gözler önüne serdi.

Göz alıcı bir mavi renk tonuna sahip olan telefon, efsanevi Nokia 3210’un tasarım elementlerini ve kimliğini koruyor. 1999 yılında çıkan Nokia 3210, 2024 yılındaki modern tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. Akıllı telefon sınıflandırmasına girmeyecek olan cihaz, muhtemelen 4G bağlantısı ve WhatsApp gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak.


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