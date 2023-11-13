Nokia tamamen ölmedi; Clarity Earbuds 2+ tanıtıldı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:28

Oradan oraya savrulan Nokia, mevcutta HMD Global çatısı altında yer alıyor. Yeni cihazlarını tanıtmaya yavaş da olsa devam eden Nokia, yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra bazı öne çıkan özelliklere sahip.

NOKIA CLARITY EARBUDS 2 PLUS ÖZELLİKLERİ

Kulaklık, tasarım olarak biraz kaba ve büyük ancak bu kulaklıkta, görültü engellemenin yanında bir de yankı engelleme de sunuluyor. Google Fast Pair özelliğine sahip olan cihazda Bluetooth 5.2 de yer alacak.

Pembe, mor ve gri gibi renkleri bulunan kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 7 saatlik bir kullanım sunuyor. Kulaklığın kutusu devreye girdiğinde ise bu 7 saatlik süre 35 saate kadar çıkıyor. Kulaklığın aynı zamanda yüzde 60 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretildi.

Cihaz aynı zamanda IPX4 sertifikasına sahip olarak geliyor ve su sıçramalarına karşı dayanıklı oluyor.