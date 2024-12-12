Nokia, dünyanın ilk 5G 8K 360 derece kamerasını tanıttı
Nokia'nın pek çok iş kolunda zorlu koşullarda kullanılmak üzere tanıttığı 360 derece kamerasının özellikleri dikkat çekiyor.
Nokia'dan 8K çözünürlük sunan dünyanın ilk 5G bağlantılı 360 derece bakış açısı sunan kamera hamlesi geldi. Cihaz, zorlu koşullara dayanabildiği gibi aynı zamanda düşük gecikme sunuyor ve canlı akış sağlıyor.
Zorlu ndüstriyel koşullar için tasarlanan kamera, güvenlik tarafında sorun yaşanmaması için özel bir güvenlik yazılımıyla geliyor.
Su geçirmeyen IP67 sertifikasına sahip olan kamera aynı zamanda darbelere karşı da dayanıklı.
NOKIA 360 DERECE KAMERA DÜŞÜK GECİKME İLE CANLI AKIŞ SAĞLIYOR
Düşük gecikmeli yüksek çözünürlüklü 360 derece video ile 8K akış ve mekansal ses sağlayan kamera, çok yönlü kullanım senaryolarına olanak tanıyor ve endüstriyel sahalarda ve eğlence etkinliklerinde geleneksel kameraların kapsamlı kullanımına olan ihtiyacı en aza indirmeyi hedefliyor.
Özel veya genel kablosuz ağlar üzerinden video ve ses ileten Nokia 360 derece kamera, gerçek zamanlı uzaktan kumanda kullanımına olanak da tanıyor.
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