Nokia telefonlar Avrupa'da artık satılmayacak mı?

Yayınlanma: 01.10.2024 - 08:59

Güncelleme: 01.10.2024 - 08:59

Nokia, bir dönemin belki de en popüler telefonlarını yapan markalardan biriydi. Yıllar geçtikçe eski popülerliğini kaybeden ve el değiştiren Nokia, en son HMD çatısı altında telefonlar üretmeye başlamıştı.

Esasen, Nokia'nın telefon tarafı HMD'ye satılmıştı ve şirket HMD imzalı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyordu.

HMD, bu stratejiyi bir süre sonra değiştirmiş ve kendi telefonlarını HMD adı altında çıkartmaya başlamıştı ancak Nokia telefonları da satıyordu. Avrupa'da faaliyet gösteren internet sitelerinden Nokia cihazlarını kaldıran şirketin Avrupa stokları tükenmiş olabilir.

Öte yandan Asya, Afria, Orta Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Latin Amerika cihazların satışının yapıldığı internet sitelerinde Nokia telefonların satışı devam ediyor.

HMD, Nokia cihazlara yazılım desteğini devam ettiriyor ancak bunun ne kadar süreceği bilinmiyor.