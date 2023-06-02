Nokia fiyat performans telefonlarını tanıttı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:08

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:08

Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, HMD Global bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı giriş ve orta seviye telefonlar çıkaran Nokia iki adet yeni telefon tanıttı.

Giriş seviye olan Nokia C110'un 6,3 inç büyüklüğünde, LCD, 60 Hz yenileme hızı sunan bir ekranı mevcut.

Cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Telefonun arka tarafında 13 Megapiksel ve ön tarafında 5 Megapiksel kamera bulunuyor. Nokia C110'un batarya tarafında ise 3.000 mAh kapasiteli 5W hızlı şarj desteği bulunan bir pil yer alıyor. Cihaz 99 dolar fiyat etiketi ile satıacak.

Orta seviye olan Nokia C300 modelinde ise 6.52 inç büyüklüğünde, LCD ve 60 Hz yenileme hızı bulunan bir ekran bulunuyor. Cihaz gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Akıllı telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Nokia C300'ün arka tarafında 13 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro görevi gören kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 8 Megapiksel bir kamera mevcut. Cihaz 4.000 mAh kapasiteli 10W hızlı şarj desteği bulunan bir pil ile geliyor. Akıllı telefonun 139 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.