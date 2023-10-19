Bir zamanlar efsaneydi! Cep telefonu devi Nokia'dan rekor işten çıkarma

Nokia, satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracak.

Reuters
Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:01
Bir zamanlar efsaneydi! Cep telefonu devi Nokia'dan rekor işten çıkarma
Abone Ol google-news

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar Euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar Euro seviyesindeydi.

Nokia, faaliyet kâr marjını 2026’ya kadar en az yüzde 14’e çıkarmak için 800 milyon Euro ile 1,2 milyar Euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 BİN çalışan sayısının 72 bin 77 bin arasına ineceğini belirtti.


Nokia işten çıkarma

İlgili Haberler

Samsung, Xiaomi, Nokia iPhone 15'i tiye aldılar

Samsung, Xiaomi, Nokia iPhone 15'i tiye aldılar
Nokia fiyat performans telefonlarını tanıttı

Nokia fiyat performans telefonlarını tanıttı
Nokia telefonlarına Android 13 güncellemesi getirdi

Nokia telefonlarına Android 13 güncellemesi getirdi

En Çok Okunan Haberler