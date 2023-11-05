Baldur's Gate 3'ün Xbox çıkış ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:06

Baldur's Gate 3, 3 Ağustos 2023 tarihinde PC, 6 Eylül tarihinde ise Mac ve PlayStation platformlarına çıkış yapmıştı. Ancak oyun Xbox Series X ve S platformlarına çıkış yapmamıştı. Neden olarak Xbox Series S konsolunun özelliklerinin oldukça düşük olduğunu ve Microsoft'un S'e çıkmayan hiçbir oyunu X platformuna koymaması gösterilmişti.

Oyunu yapan stüdyo Larian Studios Xbox platformlarına da oyunun çıkacağının sözünü vermişti. Ancak çıkış tarihi hakkında ise net bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise popüler sızıntı kaynağı 'eXtas1s'in paylaştığı bilgilere göre oyunun Xbox sürümü 6 Aralık tarihinde çıkış yapacak. Bu tarih oyun ödüllerinin tanıtılacağı The Game Awards 2023'ten bir gün önceyi işaret ediyor.

Baldur's Gate 3 çıkışının ardından 3 ay geçmesine rağmen Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun Xbox konsollarına da çıkması ile birlikte oyuncu sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.