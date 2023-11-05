Baldur's Gate 3'ün Xbox çıkış ortaya çıktı!

Bu yılın en popüler oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3'ün Xbox Series X ve S konsollarına çıkış tarihi ortaya çıktı. İddialara göre oyun 6 Aralık tarihinde Xbox konsollarına çıkış yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:06
Baldur's Gate 3'ün Xbox çıkış ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Baldur's Gate 3, 3 Ağustos 2023 tarihinde PC, 6 Eylül tarihinde ise Mac ve PlayStation platformlarına çıkış yapmıştı. Ancak oyun Xbox Series X ve S platformlarına çıkış yapmamıştı. Neden olarak Xbox Series S konsolunun özelliklerinin oldukça düşük olduğunu ve Microsoft'un S'e çıkmayan hiçbir oyunu X platformuna koymaması gösterilmişti.

Oyunu yapan stüdyo Larian Studios Xbox platformlarına da oyunun çıkacağının sözünü vermişti. Ancak çıkış tarihi hakkında ise net bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise popüler sızıntı kaynağı 'eXtas1s'in paylaştığı bilgilere göre oyunun Xbox sürümü 6 Aralık tarihinde çıkış yapacak. Bu tarih oyun ödüllerinin tanıtılacağı The Game Awards 2023'ten bir gün önceyi işaret ediyor. 

Baldur's Gate 3 çıkışının ardından 3 ay geçmesine rağmen Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun Xbox konsollarına da çıkması ile birlikte oyuncu sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. 


Baldur's Gate 3 Xbox Series S Xbox Series X

İlgili Haberler

Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu
Ubisoft efsane Assassin's Creed oyununun desteğini kesiyor

Ubisoft efsane Assassin's Creed oyununun desteğini kesiyor
Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu

En Çok Okunan Haberler