Nvidia oyun dünyasında devrim yaratabilir

Yayınlanma: 20.03.2024 - 21:06

Güncelleme: 20.03.2024 - 21:10

Yapay zekanın adını her geçen gün daha da fazla duyuyoruz. Oyun dünyasında da sıklıkla tercih edilen yapay zeka araçları, özellikle gerçekçilik tarafında daha iyi performans sunulmasını da sağlıyor. Çok daha iyi grafikler ve karakter kullanımını sağlayan yapay zeka, oyunların daha gerçekçi hissetirmesini de sağlıyor.

Bu kapsamda Nvidia'nın yaptığı yatırımlar da günden güne artıyor. Ubisoft ile işbirliği yapan Nvidia, yapay zeka destekli NPC'lerin çok daha iyi hale gelmesini sağlayacak.

OYUN KARAKTERİ TASARIMINDA DEVRİM YARATACAK TEKNOLOJİLER

Bildiğiniz gibi şirket oyuncuların oynamadığı robotik karakterler olan NPC'ler için yapay zekayı dahil etmeye çalışıyor. Nvidia'nın da Ubisoft ile kurduğu bu yeni ortaklık, yapay zeka destekli NPC'lerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Avatar Cloud Engine adı verilen bu Nvidia imzalı teknoloji NEO NPC'lerin oluşturulmasını sağlıyor.

Covert Protocol adlı teknolojinin demosunu sergileyen şirket, geliştiricilerin video oyunu karakterlerini seslendirmek, canlandırmak ve diyalog oluşturmak için nasıl kullanılacağını da gösterdi.

Oyuncuların gerçek zamanlı etkileşimlerinin oyundaki işleyişi değiştirecek olması oyun dünyasında gerçek anlamda bir devrimin de habercisi olabilir.

Nvidia bu teknolojilere ek olarak Audio2Face teknolojisi ile oyun karakterlerine daha gerçekçi diyalog senkronizasyonu sağlıyor. Burada yüz mimiklerinin de doğal hissettirmesi planlanıyor.

Söz konusu teknolojilerin ne zaman oyunlara dahil olacağı bilinmiyor ancak performans tarafında hissedilir bir fark yaratacağı kesin.