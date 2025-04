O kadar çok kişi yüklendi ki ChatGPT artık o komutu uygulamıyor

ChatGPT'nin yeni sunulan özellikleri dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süre önce sunulan ve neredeyse herkesin sohbet robotuna kendi fotoğrafını atıp ''fotoğrafımı Ghibli tarzı çiz'' gibi komutlarla kendi çizgi karakterler görselini oluşturması ChatGPT'nin komutu artık uygulamamasına neden olmuş görünüyor.

Viral haline gelen akım, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların, ünlü yönetmen Hayao Miyazaki tarafından kurulan ve "Ruhların Kaçışı" ve "Komşum Totoro" gibi filmlerle tanınan ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli'nin elle çizilmiş stilinden esinlenerek hazırladığı görsellerle sosyal medyayı doldurmasına neden oldu.

Milyonlarca kişinin aktif bir şekilde kullandığı ChatGPT'nin bu görsel oluşturma yeteneğini ilk olarak OpenAI CEO'su Sam Altman paylaşmıştı. Onun gibi şirkette yönetimden olan kişiler X profillerini burada hazırlanan çizgi karakter görselleriyle değiştirmişti.

Hatta X üzerinden resmi hesaplar da ChatGPT'nin bu özelliğini kullanarak Ghibli tarzında karakterler oluşturmuştu.

