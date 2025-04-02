O kadar çok kişi yüklendi ki ChatGPT artık o komutu uygulamıyor
Bir süre önce sunulan ve herkesin ChatGPT'ye yüklendiği görsel oluşturma komutu artık çalışmıyor. Milyonlarca kişinin aynı anda komutu uygulamaya çalışması soruna yol açmış görünüyor.
ChatGPT'nin yeni sunulan özellikleri dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süre önce sunulan ve neredeyse herkesin sohbet robotuna kendi fotoğrafını atıp ''fotoğrafımı Ghibli tarzı çiz'' gibi komutlarla kendi çizgi karakterler görselini oluşturması ChatGPT'nin komutu artık uygulamamasına neden olmuş görünüyor.
Viral haline gelen akım, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların, ünlü yönetmen Hayao Miyazaki tarafından kurulan ve "Ruhların Kaçışı" ve "Komşum Totoro" gibi filmlerle tanınan ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli'nin elle çizilmiş stilinden esinlenerek hazırladığı görsellerle sosyal medyayı doldurmasına neden oldu.
CHATGPT'NİN GÖRSEL OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI
Milyonlarca kişinin aktif bir şekilde kullandığı ChatGPT'nin bu görsel oluşturma yeteneğini ilk olarak OpenAI CEO'su Sam Altman paylaşmıştı. Onun gibi şirkette yönetimden olan kişiler X profillerini burada hazırlanan çizgi karakter görselleriyle değiştirmişti.
Hatta X üzerinden resmi hesaplar da ChatGPT'nin bu özelliğini kullanarak Ghibli tarzında karakterler oluşturmuştu.
Main character? No.— MyGovIndia (@mygovindia) March 28, 2025
He’s the whole storyline
Experience through New India in Studio Ghibli strokes.#StudioGhibli#PMModiInGhibli pic.twitter.com/bGToOJMsWU
ChatGPT delivered the best??#Ghibli #IndiaPost pic.twitter.com/bhSTJffUkV— India Post (@IndiaPostOffice) March 27, 2025
Özellik aslında aktif olarak kullanılabiliyor ancak çok fazla kişi bu özelliği kullanmaya çalıştığı için artık verilen komutlara karşılık olarak ChatGPT görselleri yapmayarak şu yanıtı vermeye başladı:
Piyasa araştırma şirketi Similarweb'in verilerine göre, ChatGPT'nin haftalık ortalama aktif kullanıcı sayısı bu yıl ilk kez 150 milyon sınırını aştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, pazartesi günü yayınladığı X gönderisinde, "Son bir saatte bir milyon kullanıcı kazandık" dedi.
SensorTower verilerine göre, yapay zeka şirketi OpenAI, GPT-4o modeline gelişmiş görüntü oluşturma yetenekleri sağlayan güncellemeleri yayınladıktan sonra geçen hafta aktif kullanıcı sayısı, uygulama içi abonelik geliri ve uygulama indirmeleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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