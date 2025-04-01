ChatGPT'yi geliştiren şirket OpenAI'dan yeni yapay zeka modeli

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:38

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:38

OpenAI tarafından geliştirilen ve şu anda dünyanın en çok kullanılan yapay zeka robotu olan ChatGPT'ye yeni bir rakip geliyor. Şirketin, ilerleyen dönemde yeni ve açık kaynaklı yapay zeka modelinin yayınlanacağı açıklandı.

ChatGPT en son GPT-4o ile güncellenmişti ve çok daha hızlı ve gelişmiş bir deneyim sunuyordu.

OpenAI, ChatGPT'yi açık kaynaklı olarak sunmuş olsa da GPT-2'den beri açık kaynak model olarak yayınlanmıyor. Konu hakkında açıklama yapan OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni yayınlanacak modelin çok daha iyi bir model olmasını beklendiklerini aktardı.

İlerleyen dönemde akıl yürütme özelliğine sahip, güçlü bir açık kaynak yapay zeka modeli yayınlayacaklarını duyuran Altman, gelişticilerle temas kurarak, yeni modeli çok daha iyi bir hale getirmek istediklerini aktardı.

Altman, X'te yayınladığı bir gönderide OpenAI'nin açık model planlarını genişletiklerini ve OpenAI'nin yaklaşan açık modelinin şirketin o3-mini'sine benzer "akıl yürütme" yeteneklerine sahip olacağını söyledi.