Ocak ayının ilk haftasında Steam'de en çok hangi oyunlar sattı?

Steam farklı alanlarda ve kategorilerde çok fazla veriyi yayınlıyor. Bunlardan biri de en çok satılan oyunlar oluyor. Türkiye'de 30 Aralık 2025 ve 6 Ocak 2026 tarihleri aralığında en çok satılan oyunlar arasında ARC Raiders, EA Sports FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Listede sırasıyla Kingdom Come: Deliverance II, Rust, Grand Theft Auto V Enhanced, Baldur's Gate 3, Elden Ring, Mount & Blade II: Bannerlord ve Forza Horizon 5 yer alıyor.

Yayınlanan listede yeni oyunlardan ziyade daha kült ve sevilen oyunların devamı denebilecek oyunlar ağırlıkta.