Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ocak ayının ilk haftasında Steam'de en çok hangi oyunlar sattı?

Ocak ayının ilk haftasında Steam'de en çok hangi oyunlar sattı?

7.01.2026 20:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ocak ayının ilk haftasında Steam'de en çok hangi oyunlar sattı?

Steam, Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunları listeledi.

Steam farklı alanlarda ve kategorilerde çok fazla veriyi yayınlıyor. Bunlardan biri de en çok satılan oyunlar oluyor. Türkiye'de 30 Aralık 2025 ve 6 Ocak 2026 tarihleri aralığında en çok satılan oyunlar arasında ARC Raiders, EA Sports FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Listede sırasıyla Kingdom Come: Deliverance II, Rust, Grand Theft Auto V Enhanced, Baldur's Gate 3, Elden Ring, Mount & Blade II: Bannerlord ve Forza Horizon 5 yer alıyor. 

Yayınlanan listede yeni oyunlardan ziyade daha kült ve sevilen oyunların devamı denebilecek oyunlar ağırlıkta.

İlgili Konular: #oyun #Steam #Video oyunu

İlgili Haberler

Bilimsel araştırmalar açıkladı: Aşkın ömrü ne kadar sürer?
Bilimsel araştırmalar açıkladı: Aşkın ömrü ne kadar sürer? Bilimsel araştırmalar, aşkın evrelerini ve süresini hormonlar, beyin kimyası ve psikoloji üzerinden açıklıyor. Peki, aşkın ömrü ne kadar sürer? İşte, bilimsel verilere göre aşkın evreleri ve gerçekleri...
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.
Denizanaları, uykunun yüz milyonlarca yıllık işlevini ortaya çıkardı
Denizanaları, uykunun yüz milyonlarca yıllık işlevini ortaya çıkardı Bilim insanları denizanalarını inceleyerek uykunun yüz milyonlarca yıllık geçmişine ve işlevine ışık tuttu.