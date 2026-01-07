Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizanaları, uykunun yüz milyonlarca yıllık işlevini ortaya çıkardı

Denizanaları, uykunun yüz milyonlarca yıllık işlevini ortaya çıkardı

7.01.2026 20:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Denizanaları, uykunun yüz milyonlarca yıllık işlevini ortaya çıkardı

Bilim insanları denizanalarını inceleyerek uykunun yüz milyonlarca yıllık geçmişine ve işlevine ışık tuttu.

Sinir sistemine sahip hayvanların uyuduğu bilinse de bu eylemin bazı dezavantajları da var. Uyurken çevreye dair farkındalığın azalmasıyla hayvanların avlanma riski artıyor, beslenme ve üreme gibi davranışları aksıyor.

Bu olumsuzluklara rağmen uykunun neden ve nasıl geliştiği biyolojideki önemli sorulardan biriydi.Bulguları hakemli dergi Nature Communications'ta 6 Ocak'ta yayınlanan çalışmaya göre hayvan evriminin erken dönemlerinde ortaya çıkan uykunun hayati işlevi, tehlikelerden daha ağır bastığı için gelişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre İsrail'deki Bar-İlan Üniversitesi'nden Lior Appelbaum ve Oren Levy'nin yürüttüğü araştırmada knidliler grubundaki denizanası ve denizşakayığı incelendi. 

Knidlilerin merkezi bir beyni yok ama sinir sistemleri var. 

Bilim insanları denizanalarının gece boyunca uyuduğunu hatta gün içinde de şekerleme yaptığını gözlemledi. Denizşakayıklarıysa gece uyanık kalıp şafaktan gün ortalarına kadar uyuyordu.

Araştırmacılar  iki türün de tıpkı insanlar gibi günde yaklaşık 8 saat uyuduğunu saptadı.

Daha sonra hem doğal ortamda hem de laboratuvarda yaptıkları incelemelerde farklı uyku düzenlerine rağmen  iki türün de uykusunda benzer bir durum yaşandığını tespit ettiler. Uyanıkken nöronlarında DNA hasarı birikiyor, uyku sırasında ise azalıyordu.

Ayrıca hayvanlar uzun süre uyanık tutulduğunda DNA hasarı artıyor ve sonrasında daha fazla uyuyorlardı.

Dahası, UV radyasyonu gibi yollarla DNA hasarı artırılan hayvanlar yine uykuya ihtiyaç duyuyor, melatonin hormonu vererek uykuyu tetiklemek de hasarı azaltıyordu.

Image

Bulgular, DNA hasarının uyku ihtiyacını artırdığı ve uykunun da hasarın azaltılmasını kolaylaştırdığına işaret ediyor. 

Bilim insanları uykunun evrimsel açıdan gelişmesinin, nöronları günlük hücresel stresten ve DNA hasarından korumasından kaynaklandığını söylüyor.

Araştırmacılar makalede "Uyanıkken DNA hasarıyla onarım arasındaki denge yetersiz kalıyor; uyku ise tek tek nöronlarda verimli hücresel bakım için uygun bir zaman aralığı sağlıyor" diye yazıyor.

Çalışmanın insan sağlığı açısından da önemi var. Uykuyla ilgili sorunlar bilişsel gerileme ve Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Bulgular uyku kalitesiyle uzun vadeli beyin sağlığı arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekiyor.

Appelbaum, "Uyku sadece öğrenme ve hafıza için değil, aynı zamanda nöronlarımızı sağlıklı tutmak için de önemli" diyerek ekliyor: 

Denizanası ve denizşakayığında gördüğümüz nöronları koruma yönündeki evrimsel dürtü, belki de günümüzde uykunun insanlar için bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biridir.

İlgili Konular: #denizanası #bilim insanları #Uyku

İlgili Haberler

Xbox Game Pass’e ocak ayında eklenecek oyunlar
Xbox Game Pass’e ocak ayında eklenecek oyunlar Xbox Game Pass'e ocak ayının ilk yarısında toplamda 11 oyun eklenecek.
Bilimsel araştırmalar açıkladı: Aşkın ömrü ne kadar sürer?
Bilimsel araştırmalar açıkladı: Aşkın ömrü ne kadar sürer? Bilimsel araştırmalar, aşkın evrelerini ve süresini hormonlar, beyin kimyası ve psikoloji üzerinden açıklıyor. Peki, aşkın ömrü ne kadar sürer? İşte, bilimsel verilere göre aşkın evreleri ve gerçekleri...
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak
Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.