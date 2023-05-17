Okyanusta devasa denizaltı laboratuvarı inşa edilecek

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:15

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:23

Uzayda düşük yerçekimli ortamlar üzerinde deney yapmak için Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Birçok ülkenin bilim insanlarını yolladığı bu istasyonun bir benzeri de okyanusta yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Proteus Ocean Group (POG) ortaklığı ile okyanusun dibine devasa bir denizaltı inşa edilecek. Bu denizaltı aynı Uluslarası Uzay İstasyonu'nda olduğu gibi benzer bir yapıda olacak.

2026 YILINDA KURULMASI PLANLANIYOR

2026 yılında kurulması planlanan devasa denizaltı, Karayip ada ülkesi olan Çuraçao kıyılarında yer alacak. Dünyanın tek su altı deniz laboratuvarı Aquarius'un beş katından daha fazla büyüklüğüne sahip olan denizaltının POG tarafından 250 metrekarelik bir alanı kapsayacağı açıklandı.

Denizaltının yüzeyin 20 metre altında bile insan yaşamı için gereksinimleri sağlayacağı belirtildi.

Denizaltı laboratuvarını özel sektör, akademik kurumlar ve hükümet kurumları kullanabilecek. POG açıklamasında laboratuvarın "süper mercanlar, ilaçlar ve iklimle ilgili keşiflere" odaklanacağı ifade etti.