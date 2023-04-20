İran: ABD denizaltısını su yüzeyine çıkarmaya zorladık

Tasnim'in İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Shahram Irani'ye dayandırdığı haberine göre, İran Deniz Kuvvetleri'ne ait Fateh denizaltısı, ABD'nin nükleer denizaltısı USS Florida'yı Hürmüz Boğazı'nda su yüzeyine çıkmaya zorladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:49
İran: ABD denizaltısını su yüzeyine çıkarmaya zorladık
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Shahram Irani, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir olaya ilişkin konuştu.

Tasnim'e konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Shahram Irani, Hürmüz Boğazı'nda konuşlandığı iddia edilen ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Florida'yı su yüzeyine çıkmaya zorladıklarını bildirdi.

Shahram Irani, "Denizaltı, Hürmüz Boğazı'na tam bir sessizlik içinde ve su altında yaklaşırken İran denizaltısı Fateh tarafından fark edildi ve ABD denizaltısını su yüzeyine çıkmaya ve boğazı yüzey pozisyonunda geçmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

ABD YALANLADI

ABD Beşinci Filosu, konuya ilişkin açıklama yaparak, İran'ın açıklamalarını "kesinlikle yanlış" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bölgede hiçbir ABD denizaltısının bulunmadığı belirtildi.

Nisan ayında USS Florida'nın, ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun ortasında Orta Doğu'ya nakledildiği biliniyor.


ABD İran

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