Ölüm saçmak için konsol oyunundan ilham aldı

ABD havacılık şirketi Boeing B-52 bombardıman uçaklarını modernize etmek için popüler oyun motoru Fortnite'un Unreal Engine 5 yazılımını kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:41
Ölüm saçmak için konsol oyunundan ilham aldı
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ABD havacılık şirketi Boeing 60 yıllık B-52 bombardıman uçaklarını modernize etmek için popüler bir oyun motoru olan Fortnite'ın Unreal Engine 5 yazılımını kullanıyor. Bu modernizasyon sayesinde B-52'lerin hizmet süresi otuz yıl daha uzatılacak.

Boeing, Rolls-Royce F-130 motorlarını ABD Hava Kuvvetleri'nin B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarında kullanmadan önce bu motorların performansını görmek için Unreal Engine 5'i tercih etti. Unreal Engine 5'in 3D ortamı, pilotlar ve bakım görevlilerinin sanal olarak bir motoru çalıştırma ve kapatma gibi işlemleri yapabilmelerine olanak tanıdı.

Boeing'in bombardıman uçakları kıdemli direktörü Jennifer Wong, Unreal Engine 5'in "gerçekten etkileyici, güçlü bir araç" olduğunu belirtti. Wong, bu ticari dijital yazılımın maliyeti ve teslimat süresini azalttığını söyledi.

Rolls-Royce, ilk motor testlerini yıl sonuna kadar tamamlamayı ve 2024'ün ilk çeyreğinde "kritik tasarım incelemesi"ne başlamayı planlıyor.

Ayrıca, Boeing B-52'nin mevcut radarlarını Raytheon'un AESA (aktif elektronik taramalı dizi radar) ile değiştirecek. Yeni radar, B-52'nin aynı anda birden fazla hedefi izlemesine olanak tanıyacak.

Boeing, B-52'lerin modernizasyonunu 2031 mali yılı sonuna kadar tamamlamayı ve tüm uçakları yeni radarlarla donatmayı, 2036 mali yılı sonuna kadar da motor değiştirme programını bitirmeyi hedefliyor.

Hava Kuvvetleri B-52 program lideri Albay Scott Foreman, bu modernizasyonların B-52'nin uzun bir süre daha hizmet verebilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Foreman, A-10 Warthog'un neredeyse yarım asır boyunca hizmet verdiğine dikkat çekti ve B-52'nin 2050'li yılların da ötesine hizmet edebileceğine inandığını belirtti.


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