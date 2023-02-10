Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı

Amerikan havacılık şirketi Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 01:57
Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
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Amerikan havacılık şirketi Boeing, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, depremzedelere yardım amacıyla 500 bin dolar bağış yaptı.

Boeing, yapılan yardımın Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla yönlendirileceğini ve küresel Kızılhaç ve Kızılay ağı tarafından deprem kurtarma ve yardım çabaları için tahsis edileceğini belirtti.

Boeing Uluslararası Başkanı Brendan Nelson, "Bu depremin yarattığı yıkım çok büyük ve küresel bir müdahale gerektirecek. Sevdiklerini kaybeden ailelere en derin taziyelerimizi sunuyor ve depremden etkilenen toplulukları düşüncelerimizde tutmaya devam ediyoruz" dedi.

Boeing'e göre, Amerikan Kızılhaçı, depremden etkilenen toplulukları desteklemek için ABD'den bağış toplayarak küresel çabalara destek oluyor.

Boeing, geçtiğimiz on yıl içinde, ABD'deki toplumsal katılım çabalarını desteklemek için 6 milyon dolardan fazla yardımda bulundu.


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