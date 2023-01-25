OnePlus 11R'nin tanıtılacağı tarih ortaya çıktı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:50

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 18:50

OnePlus 11 amiral gemisi olarak piyasaya sunulmuştu. Telefon tanıtılmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen dikkat çekmişti. Geçen aylarda geliştirildiği ortaya çıkan 11R modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

Ortaya çıktığı kadarıyla akıllı telefon 7 Şubat'ta tanıtılacak.

TELEFONUN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Cihazın öncelikle 6.7 inçlik bir ekranla bizleri karşılaması bekleniyor. FullHD Plus çözünürlük ve AMOLED panele sahip olacak cihaz, 120Hz ekran yenileme hızını bünyesinde barındıracak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle bizleri karşılaması beklenen cihazın, 4nm teknolojisiyle üretilmiş Adreno 730 grafik birimine sahip olacak. RAM tarafında 8 ve 16 GB bizleri karşılıyor ve depolama tarafında da 128 ve 256 GB seçenekleri yer alacak.

Cihazda üçlü kamera kurulumu olacak ve 50 Megapiksel standart kamerasına 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Mepapiksel makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik bir lens yer alacak.

Cihazın 100W SuperVOOC özellikli hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh'lık bataryası olacak.