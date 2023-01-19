Uygun fiyatlı olması beklenen OnePlus Nord CE 3’ün özellikleri

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:20

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:20

Akıllı telefon modellerine bir süredir giriş ve orta seviyedeki cihazları ekleyen OnePlus'ın Nord CE 3'ünün özellikleri ortaya çıktı. OnePlus Nord CE 3, uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Bunun yanında, arka tarafta iki devasa kamera lensinin bulunacağı söylenen telefonun Qualcomm'un Snapdragon 695 5G modelinden güç alması bekleniyor.

ONEPLUS NORD CE 3 TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran görüntüleri ve sızıntılardan ortaya çıktığı kadarıyla telefonun arka tarafta yer alan standart kamerası 108 MP olacak. Buna ek olarak 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri bu cihazda yer alacak. Ön kamera da 16 MP üzerine kurulu gelecek.

Telefonda yer alacak Snapdragon 695 5G, 6 nm süreçten çıkacak ve iki 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve altı adet 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanında bir de Adreno 619 grafik birimiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Öte yandan artık standart olan 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunulacak modelde, 128 GB ve 256 GB da depolama alanı yer alacak.