OnePlus telefonlarda Galeri ve diğer uygulamalar nasıl gizlenir?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:22

OnePlus, fiyatları ve sunduğu özelleştirme özellikleri ile dikkat çeken bir amiral gemisi katili olarak piyasaya giriş yaptı. Yıllar geçtikçe şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve cihazlardan en iyi şekilde faydalanabilmek adına ilerleme kaydetti. OnePlus telefonunuzdaki Galeri ve diğer uygulamaları gizlemenize olanak sağlıyor. Peki OnePlus telefonlarda uygulamalar nasıl gizlenir?

ONEPLUS TELEFONLARDA UYGULAMALAR NASIL GİZLENİR?