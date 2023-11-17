OnePlus telefonlarda Galeri ve diğer uygulamalar nasıl gizlenir?

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus telefonlarda kullanıcıların uygulamaları gizlemek için bir özellik bulunuyor. Peki OnePlus telefonlarda uygulamalar nasıl gizlenir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:22
OnePlus telefonlarda Galeri ve diğer uygulamalar nasıl gizlenir?
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OnePlus, fiyatları ve sunduğu özelleştirme özellikleri ile dikkat çeken bir amiral gemisi katili olarak piyasaya giriş yaptı. Yıllar geçtikçe şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve cihazlardan en iyi şekilde faydalanabilmek adına ilerleme kaydetti. OnePlus telefonunuzdaki Galeri ve diğer uygulamaları gizlemenize olanak sağlıyor. Peki OnePlus telefonlarda uygulamalar nasıl gizlenir? 

ONEPLUS TELEFONLARDA UYGULAMALAR NASIL GİZLENİR?

  1. İlk olarak, Ana ekranda Uygulama Çekmecesini açmak için yukarı kaydırın.
  2. Uygulama Çekmecesi içinde ekranın solundan sağa uzunca bir kaydırma yapın.
  3. Şimdi Gizli Alan içindesiniz.
  4. "+" simgesine dokunun ve gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin.
  5. Uygulamaları seçtikten sonra, onaylamak için Tik işaretine dokunun.

OnePlus uygulama gizleme Galeri gizleme

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