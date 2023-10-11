OnePlus'ın katlanabilir telefonu Open'in fiyatı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:02

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:02

Bu ayın başlarında OnePlus'ın yeni bir katlanabilir telefon çıkartacağı ortaya çıkmıştı. OnePlus Open adlı cihazın şimdi ise fiyatı ve görüntüsü sızdırıldı. Telefonun arka tarafında devasa bir kamera kurulumu yer alıyor.

Sızdırılan görüntüler, OnePlus Open'ın suni deri siyah ve cam yeşili olmak üzere iki renk seçeneği sunacağını gösteriyor. Telefon, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilecek. Ancak, bu bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin hızla yaklaşmakta olduğu göz önüne alındığında, OnePlus Open'ın yonga seti konusunda ilginç bir zamanlamaya sahip olacak gibi görünüyor.

TELEFONUN FİYATI DA AÇIKLANDI

Özellikle bu sızıntılar, OnePlus Open'ın ABD'de 1.699 dolarlık (mevcut kur ile 47 bin 124 TL) bir fiyatla satışa sunulacağını öne sürdü. Katlanabilir telefon pazarında lider konumunda olan Samsung'un telefonundan 100 dolar daha az bir fiyat etiketi yer alıyor.

Ayrıca cihazın daha önceki söylentilere göre, telefon 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP 3x optik zoom kamerası gibi güçlü bir kamera sistemi taşıyacak. Telefonun resmi tanıtım tarihinin ise 18 Ekim olması bekleniyor.