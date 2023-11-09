OnePlus telefonlarda RAM Boost'u nasıl etkinleştirilir? OnePlus telefonlarda RAM nasıl ARTTIRILIR?

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın ülkemizde birçok kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanıcılar telefonda bulunan RAM Boost özelliğinin nasıl etkinleştirileceğini merak ediyor. Peki OnePlus telefonlarda RAM Boost'u nasıl etkinleştirilir? OnePlus telefonlarda RAM nasıl ARTTIRILIR?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:05
OnePlus telefonlarda RAM Boost'u nasıl etkinleştirilir? OnePlus telefonlarda RAM nasıl ARTTIRILIR?
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Android işletim sistemine sahip telefonlar zamanla yavaşlayabiliyor. Ancak birçok firma bu durumu düzeltmek için çeşitli güvenlik seçenekleri sunuyor. Bu firmalardan biri olan OnePlus RAM arttırma gibi seçenekler sunuyor. Peki OnePlus telefonlarda RAM Boost'u nasıl etkinleştirilir? OnePlus telefonlarda RAM nasıl temizlenir?

ONEPLUS TELEFONLARDA RAM BOOST'U NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR? ONEPLUS TELEFONLARDA RAM NASIL ARTTIRILIR?

Önceden de belirtildiği gibi, cihazınızın performansını artırmak için OnePlus telefonlarınızda RAM artırma seçeneğine sahipsiniz. Bu özellik, cihazın hangi uygulamaları kullandığınızı anlamasını sağlar ve verileri buna göre optimize eder. Sonuç olarak, uygulamalar daha hızlı başlar ve içerik anında kullanılabilir hale gelir.

RAM Artırma Özelliğini Etkinleştirmek İçin Adımlar:

  1. Ayarlar uygulamasına gidin.
  2. Aşağı kaydırın ve "Sistem"e dokunun.
  3. "Ram Boost" seçeneğine dokunun ve ardından açın.

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