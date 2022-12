Twitter'da veri ihlali: Elon Musk'a bir teklif geldi

Yeni ortaya atılan iddiya göre 400 milyonun üzerinde Twitter kullanıcısının telefon numarası, e-posta adresi ve benzeri kişisel bilgilere sızdırıldı. Ünlü isimlerin de bilgilerinin yer aldığı söylenen veritabanı için özel bir teklif yapıldı.

Farklı sosyal medya platfromlarında farklı düzeylerde veri ihlalleri yaşanıyor. 2022 yılının başında ele geçirildiğini tespit eden siber saldırı güvenlik araştırmacısı Hudson Rock, söz konusu durumu vahim olarak değerlendiriyor ve Donald Trump Jr ve Ethereum kurucusu Vitalik Buterin gibi ünlü isimlerin de bilgilerini içeren veritabanın satışa çıktığını aktarıyor.

Bu isimlerin dışında yaklaşık 400 milyon Twitter kullanıcısını kapsayan ihlal uygulamadaki bir açıktan kaynaklanıyor. 2022 yılının başında verilerin sızdırıldığına ulaşıldı. Öte yandan söz konusu verilerin Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından satın alınması için de iletişime geçildiği belirtiliyor.

Söylendiği kadarıyla hacker ya da hackerlar Elon Musk'tan kabaca 276 milyon dolar istiyor.

Konu hakkında araştırma yapan bir şirket olan DeFiYield, bilgileri araştırdı ve doğruladığını duyurdu.

Please Note:At this stage it is not possible to fully verify that there are indeed 400,000,000 users in the database.



From an independent verification the data itself appears to be legitimate and we will follow up with any developments.