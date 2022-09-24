Xiaomi iki cihazı için artık güncelleme sunmayacak

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:14

Xiaomi güncelleme vereceği cihazları açıklıyor olsa da güncelleme desteğini çekeceği modelleri de listeliyor. Bu kapsamda iki akıllı telefon modeli için yolun sonu göründü.

Xiaomi bu iki cihazı için güncelleme desteğini sonlandırdı

Güvenlik güncellemeleri gibi kullanıcıları destekleyen güncellemeler ufak ufak devam etse de güncelleme listesinden çıkan modeller ana güncellemeleri alamıyor. Xiaomi ise akıllı telefonlarını tanıtıldıktan sonra yaklaşık iki yıl boyunca güncel tutuyor. Sonra yavaş yavaş bu desteğini kesiyor.

EOS listesi olarak bilinen bu liste zaman zaman güncelleniyor. Geçmiş aylarda ise Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi Note 7s, Mi Play, Mi 9T Redmi K20, Redmi 7, Redmi Y3, Mi 8, Mi 9 ve Redmi 7A modellerine yazılım desteği sunmayı bırakmıştı. Bu listeye yeni Mi A3 ve Mi CC9 da eklendi.

Güncelleme desteğini kaybeden modellerin tamamı ise şu şekilde: