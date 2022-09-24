Xiaomi iki cihazı için artık güncelleme sunmayacak
Xiaomi'nin hangi telefonlarına güncelleme desteği sunacağı merak edilirken bir yandan da bazı modellerden güncelleme desteği kesiliyor.
Xiaomi güncelleme vereceği cihazları açıklıyor olsa da güncelleme desteğini çekeceği modelleri de listeliyor. Bu kapsamda iki akıllı telefon modeli için yolun sonu göründü.
Xiaomi bu iki cihazı için güncelleme desteğini sonlandırdı
Güvenlik güncellemeleri gibi kullanıcıları destekleyen güncellemeler ufak ufak devam etse de güncelleme listesinden çıkan modeller ana güncellemeleri alamıyor. Xiaomi ise akıllı telefonlarını tanıtıldıktan sonra yaklaşık iki yıl boyunca güncel tutuyor. Sonra yavaş yavaş bu desteğini kesiyor.
EOS listesi olarak bilinen bu liste zaman zaman güncelleniyor. Geçmiş aylarda ise Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi Note 7s, Mi Play, Mi 9T Redmi K20, Redmi 7, Redmi Y3, Mi 8, Mi 9 ve Redmi 7A modellerine yazılım desteği sunmayı bırakmıştı. Bu listeye yeni Mi A3 ve Mi CC9 da eklendi.
Güncelleme desteğini kaybeden modellerin tamamı ise şu şekilde:
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4c
- Mi 5
- Mi 5s
- Mi 5s Plus
- Mi 5c
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8 SE
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi MAX 3
- Mi 8 Lite
- MIX 2S
- Mi MIX 2S
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8
- Mi 9
- MIX 3
- Mi MIX 3
- Mi 8 UD
- Mi 9 SE
- Mi PLAY
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
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