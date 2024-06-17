OpenAI, 6 ayda yıllık gelirinin iki katına ulaşmayı başardı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:59

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59

ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI, gelirini her geçen gün artırıyor. Yapay zeka gelişmeleri, sohbet robotları ve diğer gelişmelerle günden güne değerlenen şirket, son 6 ayda yıllık gelirini ikiye katlamayı başardı. Daha önce şirketin gelirlerine yönelik bir bilgi bulunmuyordu ancak The Information'da yer alan rapora göre OpenAI, hızla yükseliyor.

OPENAI'IN GELİRİ ARTTIKÇA ARTIYOR

OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre şirketin yıllık geliri 3,4 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu gelir, 1,6 milyar dolarken, bir önceki yıl 1 milyar dolardı. Kazanılan gelirlerin büyük bir kısmı ise şirkete aylık olarak 20 dolar ödeyen geliştiricilerden geldi.

Bunun yanı sıra yıllık olarak Microsoft tarafından 200 milyon dolar geliyor.