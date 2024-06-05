Eski OpenAI çalışanları, muhbirlerin korunmasını istiyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın eski ve mevcut bazı çalışanları, yapay zeka şirketlerinin sebep oldukları güvenlik risklerini dile getiren "muhbirlerin" korunmasını talep etti.

AA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:53
Eski OpenAI çalışanları, muhbirlerin korunmasını istiyor
Abone Ol google-news

OpenAI ve Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanlarından bir grup, açık mektup yayınladı. Mektupta, eski ve yeni çalışanların aralarında bulunduğu "muhbirlerin" şirketi eleştirmesinin önüne geçen anlaşma imzalamaması ve korunması talebinde bulunuldu.

'YAPAY ZEKA GELİŞMELERİ ELEŞTİRİLEBİLMELİ'

Araştırmacıların yapay zeka sistemlerine ilişkin endişelerini dile getirebilmesi gerektiği ifade edilen mektupta imzası bulunan eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, teknoloji firmalarının "yapay zekanın etki ve risklerini göz ardı ettiğini" belirtti.

Kokotajlo, "Özellikle yapay zeka geliştirmek konusunda sorumlu davranacaklarını düşünmediğim için OpenAI'dan ayrılma kararı aldım." dedi.

Teknoloji firmalarının "hızlı hareket ederek riskleri göz ardı etme" yaklaşımı edindiğini öne süren Kokotajlo, bunun "böylesi güçlü ve tam olarak anlaşılmamış bir teknolojiye karşıt bir tutum" olduğunu kaydetti. OpenAI'dan yapılan açıklamada ise çalışanların endişelerini anonim olarak dile getirebilecekleri çeşitli tedbirleri olduğunu belirtti.


OpenAI haberleri ChatGPT haberleri

İlgili Haberler

OpenAI destekli şirketin robotu bu şekilde çalışıyor

OpenAI destekli şirketin robotu bu şekilde çalışıyor
OpenAI, platformu dezenformasyon oluşturmak için kullanan hesapları engelledi

OpenAI, platformu dezenformasyon oluşturmak için kullanan hesapları engelledi
Özel bir ChatGPT sürümü geldi: ChatGPT Edu

Özel bir ChatGPT sürümü geldi: ChatGPT Edu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler