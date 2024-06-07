OpenAI'ın Sora'sına yeni bir rakip daha: KLING

Metinden video oluşturma sistemlerine bir yenisi daha eklendi: KLING. Çin merkezli bir şirketin ürünü olan KLING, internet aleminde gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:09
OpenAI'ın Sora'sına yeni bir rakip daha: KLING
Abone Ol google-news

Üretken yapay zeka araçlarına Çin'den yeni bir üye katıldı. KLING, adı verilen yeni uygulama OpenAI'ın Sora'sı gibi metin girdilerinden anlamlı videolar oluşturabiliyor. İnternette kısa sürede gündem konusu olan uygulama Çin merkezli bir şirket olan Kuashou tarafından geliştirildi.

METİNDEN VİDEO OLUŞTURAN YENİ SİSTEM: KLING

KLING ile 1080p çözünürlükte 30 fps ve 2 dakikaya kadar videolar oluşturulabiliyor.

Yapay zeka üretimi olduğu anlaşılmayan videolar oluşturmada oldukça iyi görünün KLING, mevcutta resmi olarak herkese açık değil.

X üzerinden yapılan paylaşımda KLING ile oluşturulan videolar yer alıyor:

KLING, difüzyon trasformatörü mimarisinden güç alıyor. Aynı zamanda 3B VAE yani Variational Auto Encoder ve değişken çözünürlük eğitimi ile en ve boy olanları da destekleniyor.

Çin üretken yapay zekanın kullanımı açısından oldukça hızlı ilerliyor. Daha önce de Vidu AI, 16 saniye uzunluğunda 1080p videolar üretebilmesiyle dikkat çekmişti. Vidu AI, nisan ayında piyasaya sürülmüştü.


metinden video oluşturma haberleri KLING haberleri

İlgili Haberler

OpenAI Sora'dan yeni video geldi

OpenAI Sora'dan yeni video geldi
Çin'den OpenAI Sora'ya yeni rakip: Vidu

Çin'den OpenAI Sora'ya yeni rakip: Vidu
OpenAI Sora ne zaman herkesin kullanımına açılacak?

OpenAI Sora ne zaman herkesin kullanımına açılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler