OpenAI'ın Sora'sına yeni bir rakip daha: KLING

Üretken yapay zeka araçlarına Çin'den yeni bir üye katıldı. KLING, adı verilen yeni uygulama OpenAI'ın Sora'sı gibi metin girdilerinden anlamlı videolar oluşturabiliyor. İnternette kısa sürede gündem konusu olan uygulama Çin merkezli bir şirket olan Kuashou tarafından geliştirildi.

KLING ile 1080p çözünürlükte 30 fps ve 2 dakikaya kadar videolar oluşturulabiliyor.

Yapay zeka üretimi olduğu anlaşılmayan videolar oluşturmada oldukça iyi görünün KLING, mevcutta resmi olarak herkese açık değil.

X üzerinden yapılan paylaşımda KLING ile oluşturulan videolar yer alıyor:

Sora by OpenAI is insane.



But KWAI just dropped a Sora-like model called KLING, and people are going crazy over it.



Here are 10 wild examples you don't want to miss:



1. A Chinese man sits at a table and eats noodles with chopstickspic.twitter.com/MIV5IP3fyQ