OpenAI bu sefer de ses klonlama aracını tanıttı

Dijital dünyanın son yıllarda yıldızı parlayan şöhretlerinden OpenAI, Sora'nın ardından şimdi de ses klonlama aracı Voice Engine'i tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:22
OpenAI bu sefer de ses klonlama aracını tanıttı
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OpenAI, ses klonlama aracı Voice Engine'i tanıttı. Şirketin Voice Engine olarak adlandırdığı araç, 15 saniyelik örnekle insan sesini taklit edebiliyor yani kopyalayabiliyor. Bunun yanı sıra metinleri de sese çevirebiliyor.

Şirketin aktardığına göre insan sesini gerçekçi olarak taklit eden Voice Engine, 2022 yılından beri test ediliyor.

OPENAI'NİN SES KLONLAMA ARACI KISA SÜREDE İNSAN SESİNİ TAKLİT EDEBİLİYOR

Voice Engine, girilen metinleri sesli ve doğal tonlara yakın şekilde okuyabiliyor olmasıyla öne çıkıyor. Bu klonlanan sesler eğer istenirse farklı dillere çevirilebiliyor.

OpenAI'nın paylaştığı blog gönderisine göre araç, okuma yardımının yanı sıra içerik çevirisi ve konuşma bozuklukları bulunan kişilere yardım etme gibi amaçlar için kullanılabiliyor.

Herkese ne zaman açılacağı bilinmeyen bu özelliğin kötü amaçlar için kullanılmaması adına, çok kısıtlı bir grup tarafından test ediliyor ve halihazırda teste katılan kişilere özel sözleşme dahi imzalatıldı.



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