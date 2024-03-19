OpenAI CEO'sundan ilginç ChatGPT yorumu 'biraz berbat'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:07

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:07

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT, bu sektörde büyük gelişmeler yaşanmasını sağladı. ChatGPT'nin yaygınlaşması ile rakip hizmetler de geliştirildi. Bir diğer yandan ise OpenAI CEO'su Sam Altman, bilişim sektöründe çığır açan bu teknolojiyi beğenmediğini söyledi.

GPT-5 İÇİN DAHA FAZLA UMUTLU

Webtekno'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Sam Altman, ChatGPT'nin o kadar da iyi bir noktada olmadığını söyledi. Hatta bu yapay zeka aracının "biraz berbat" olduğunu aktaran Sam Altman, gelecekte ChatGPT'ye hayat verecek yapay zeka modeli "GPT-5" için daha fazla umutlu olduğunu ifade etti.

"Sanırım birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda şu anda sahip olduğumuz araçların biraz berbat olduğunu göreceğiz. Geleceğin daha iyi olacağına eminim." diyen Sam Altman, GPT-4'ün başarısını kesinlikle küçümsemediğini ancak çok da abartılacak bir yanı olmadığı ifade etti. OpenAI CEO'suna göre GPT-3 şimdilerde nasıl "ilkel" olarak nitelendiriliyorsa GPT-4 de gelecekte benzer şekilde nitelendirilecek.

GPT-4'ü Sam Altman kadar küçük görmek çok da mümkün değil. Çünkü bu yapay zeka modeli, sohbet botunun haftalık 100 milyon kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Ayrıca OpenAI, bu yapay zeka modeli sayesinde 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Sam Altman tarafından yapılan açıklamayı değerlendirecek olursak, OpenAI CEO'sunun beklentisinin çok daha yükseklerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.