OpenAI CEO'sundan ilginç ChatGPT yorumu 'biraz berbat'
Sam Altman, ChatGPT ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. OpenAI CEO'su, ChatGPT'ye hayat veren GPT-4 modelinin "biraz berbat" olduğunu söyledi. Sam Altman, GPT-5'ten daha fazla umutlu.
Yapay zeka şirketi OpenAI'ın sohbet botu ChatGPT, bu sektörde büyük gelişmeler yaşanmasını sağladı. ChatGPT'nin yaygınlaşması ile rakip hizmetler de geliştirildi. Bir diğer yandan ise OpenAI CEO'su Sam Altman, bilişim sektöründe çığır açan bu teknolojiyi beğenmediğini söyledi.
GPT-5 İÇİN DAHA FAZLA UMUTLU
Webtekno'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Sam Altman, ChatGPT'nin o kadar da iyi bir noktada olmadığını söyledi. Hatta bu yapay zeka aracının "biraz berbat" olduğunu aktaran Sam Altman, gelecekte ChatGPT'ye hayat verecek yapay zeka modeli "GPT-5" için daha fazla umutlu olduğunu ifade etti.
"Sanırım birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda şu anda sahip olduğumuz araçların biraz berbat olduğunu göreceğiz. Geleceğin daha iyi olacağına eminim." diyen Sam Altman, GPT-4'ün başarısını kesinlikle küçümsemediğini ancak çok da abartılacak bir yanı olmadığı ifade etti. OpenAI CEO'suna göre GPT-3 şimdilerde nasıl "ilkel" olarak nitelendiriliyorsa GPT-4 de gelecekte benzer şekilde nitelendirilecek.
GPT-4'ü Sam Altman kadar küçük görmek çok da mümkün değil. Çünkü bu yapay zeka modeli, sohbet botunun haftalık 100 milyon kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Ayrıca OpenAI, bu yapay zeka modeli sayesinde 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Sam Altman tarafından yapılan açıklamayı değerlendirecek olursak, OpenAI CEO'sunun beklentisinin çok daha yükseklerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’