OpenAI'ın GPT mağazasında spam uygulama doldu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:05

Güncelleme: 21.03.2024 - 19:05

OpenAI'ın GPT Store'u kısa sürede milyonlarca uygulamayla doldu. GPT'leri inşa etmek için kodlama bilmek gerekmiyor. GPT Builder adlı araç sayesinde kolayca GPT'ler oluşturuluyor. Bu durumun azizliğine uğrayan GPT Store, spam uygulamalara da ev sahipliği yapıyor.

Telif sorunlarından etik açıdan problemler çıkartacak GPT'lere kadar onlarca uygulama yer alıyor. Örneğin GPT'ler arasında Disney ve Marvel tarzında çizim yapmayı sağlayan araçlar bulunuyor. Bu ise OpenAI'ın başına türlü türlü sorunlar açabilir.

OPENAI GPT STORE TELİF HAKKI TARTIŞMALARINI TEKRAR ALEVLENDİRECEK

Üretken yapay zeka ve telif sorunlarıyla ilgili onlarca tartışma konusu bulunurken, şimdi de GPT Store üzerinde yayınlanan uygulamalar tartışmayı kürüklüyor.

Techcrunch'ın yaptığı incelemelere göre pek çok uygulama sorunlara yol açacak cinsten özellikler taşıyor.

Her ne kadar kullanıcılar GPT'lerini mağazada yayınlamak içni kullanıcı profilini onaylatmak ve şirketin incelemesinden geçmek zorunda olsa da sonuçta yeterli denetim yapılmıyor olabilir. Hem insan hem de otomatik değerlendirme sistemleri kullanıcıları değerlendirmek için bir arada çalışıyor.

GPT Store'da ocak ayında içerik sayısı 3 milyonu buldu, mart ayının son günlerinde ise bunun daha da artmış olabileceği tahmin ediliyor. Yer alan GPT'lerin büyük bir kısmının popüler kitaplar, diziler ve filmlerin yanında oyunları da kapsaması telif hakkı tartışmalarını tekrar gündeme taşıyor.