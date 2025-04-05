OpenAI CEO'su Sam Altman GPT-5'in ne zaman yayınlanacağını duyurdu

OpenAI CEO'su Sam Altman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada GPT-5'in yayınlanmasının birkaç ayı bulacağını duyurdu.

OpenAI CEO'su Sam Altman GPT-5'in ne zaman yayınlanacağını duyurdu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:00

OpenAI imzalı GPT-5'in ne zaman geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan Sam Altman, planlarda değişiklik olduğunu açıkladı. Buna göre ilk önce o3 ve o4-mini yayınlanacak ardından GPT-5 yayınlanacak. 

GPT-5'İN YAYINLANMASINA DAHA ÇOK VAR

Yeni planlara göreyse o3 ve o4-mini birkaç hafta içinde yayınlanacak. Bu plan sorunsuz işlerse de ilerleyen aylarda GPT-5 yayınlanacak. GPT-5'in bu kadar gecikmesinin sebebi ise çok daha gelişmiş bir versiyon sunulmak istenmesi. Aynı zamanda bunun da tahmin ettiklerinden daha zorlu bir süreç olduğunun altını çizdi. 

Daha önce şirket önceden o3'ü tek yayınlamak yerine birleştirilmiş GPT-5 modelini duyurmayı planlıyordu ancak planlar bu aşamada değişti.


Etiketler: #ChatGPT #ChatGPT-5

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