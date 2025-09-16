Palworld'ün resmi çıkış tarihi belli oldu

Erken erişime çıktığı günden bu yana yaklaşık 35 milyon kişiye ulaşan oyun, uygun fiyata çıkmasıyla daha fazla kişiye ulaştı. 2024 yılında en çok oynanan oyunlardan biri olan erken erişimdeki Palworld, tam sürümüyle 2026 yılında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

PALWORLD 2026 YILINDA ÇIKIŞ YAPACAK

2026 yılı GTA 6 gibi yıllardır beklenen oyunların da çıkacağı bir yıl olacak. Oyun dünyasını heyecanlandıran 2026 yılı gelişmelerine bir de Palworld eklendi. Oyunun tam sürümünde büyük yeniliklerin yer alacağı söyleniyor.

Palworld iletişim direktörü ve yayın yöneticisi 16 Eylül 2025'te yayınlanan bir YouTube videosunda, Pocketpair'in hedefinin Palworld'ü gelecek yıl yayınlamak olduğunu ve şirketin 1.0 sürümü için "gerçekten çok büyük miktarda içerik" planladığını açıkladı.

Oyunun geliştirici tarafında yer alan Pocketpair, tam sürümde yüzlerce yeni Pal ve ana hikayeyi bitirmek için görevlerin ekleneceğini de aktardı.

Palworld'ün erken erişimden çıkabilmesi için yapılması gereken çok fazla işin olduğu da belirtildi. Çünkü Pocketpair ve Nintendo arasında devam eden bir hukuki bir süreç var. 2024 yılının eylül ayında Nintendo ve The Pokemon Company, Pokemon oyunlarına benzerliği sebebiyle Pocketpair'a dava açtı.

Nintendo, Pocketpair'ı "birden fazla patent hakkını" ihlal etmekle suçladı. Kasım 2024'te davadaki talepler ve ihlal ettiği söylenen patentler paylaşıldı. GameIndustry.biz tarafından analiz ettirilen bu patentlerin Nintendo'nun patentleri "Palworld'ü hedef almak amacıyla" tasarladığını ileri sürdü.

Öte yandan Pocketpair, başka projeler üzerinde çalışacağı için oyun geliştirmeyecek. Bunun yerine geliştiricilere fon sağlama, pazarlama ve dağıtım gibi konuları ele alacak.