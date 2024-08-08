OpenAI CEO'su ChatGPT-5'e gönderme yapıyor olabilir
OpenAI'ın ChatGPT'nin yeni versiyonu üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Sam Altman'ın X'te yaptığı yeni paylaşım, yapılan sızıntıları doğrular nitelikte.
OpenAI geçen yılın ve bu yılın da en çok dikkat çeken şirketlerinden biri. ChatGPT ile yapay zeka tarafında devrim yaratan şirket, yeni versiyonlar sunarak, daha fazla özelliği kullanıcılarla buluşturuyor. Birkaç ay önce GPT-4o ve ChatGPT Plus gibi hizmetlerini sunan şirket, yeni versiyon üzerinde çalıştıyor.
BİR SONRAKİ CHATGPT VERSİYONUNA GÖNDERME OLABİLİR Mİ?
OpenAI'ın bir sonraki ChatGPT versiyonunun kod adının Strawberry yani çilek olduğu söylenmişti.
i love summer in the garden pic.twitter.com/Ter5Z5nFMc— Sam Altman (@sama) August 7, 2024
Şirketin CEO'su Sam Altman ise X hesabı üzerinden bir çilek fotoğrafı paylaştı ve açıklama kısmına ''i love summer in the garden'' yazdı, bu ifadelere bakıldığında sosyal medya kullanıcıları tarafından çilek fotoğrafıyla ''bahçede yazı seviyorum'' paylaşımı bir sonraki ChatGPT versiyonuna gönderme olarak yorumlandı.
GPT-5 hakkında şu anda ayrıntılı bilgiler bulunmuyor ancak ilerleyen dönemde daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.
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