OpenAI’dan yapay zeka destekli animasyon çıkarması: Critterz

OpenAI, yapay zeka odağında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorken yeni bir hamle geldi. Şirket kısa animasyon filmini uzun hale getirmek için çalışmalar yapıyor. 2026’da Cannes Film Festivali’nde gösterilecek film ormanda yaşayan sevimli yaratıkların yaşamlarının bir yabancının gelişiyle değişmesini ve sonrasında gelişen maceraları ele alıyor.

CRITTERZ OPENAI TARAFINDAN UZUN METRAJLI ANİMASYONA DÖNÜŞÜYOR

Animasyon ilk olarak OpenAI'ın yaratıcı uzmanı Chad Nelson tarafından oluşturuldu. Nelson, bu projeyi DALL-E görsel üretim aracıyla bir kısa film olarak üç yıl önce tasarlamaya başlamıştı. Bu kısa film, GPT-5 ve diğer OpenAI modelleriyle desteklenecek uzun bir animasyona dönüştürülüyor.

Geleneksel animasyon filmleri yıllar süren prodüksiyon süreçleri ve yüz milyonlarca dolarlık bütçeler gerektiriyor. Critterz ise yalnızca 9 ayda ve 30 milyon doların altında bir maliyetle tamamlandı. Bu fark, yapay zekanın film üretiminde ne denli dönüştürücü olabileceğini ortaya koyuyor.

Söz konusu film, Londra merkezli Vertigo Films ve Los Angeles merkezli Native Foreign ile ortaklaşa yapılacak.

Senaryo ise Paddington in Peru ekibinden yazarlar tarafından yazılıyor. İnsan sanatçılar karakterleri tasarlıyor; daha sonra bu çizimler AI modellerine işleniyor. Karakterlere ise gerçek seslendirme sanatçıları hayat veriyor

YAPAY ZEKA SİNEMAYI DÖNÜŞTÜRÜYOR MU?

Uzmanlara göre Critterz, Hollywood’da yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yapay zeka destekli prodüksiyon; hızlı içerik üretimi, düşük maliyet ve laratıcı süreçlerde verimlilik sağlayabilir.

Bununla birlikte, telif hakları, sanatçı emeği ve iş gücü güvenliği gibi kritik konular da tartışılmaya devam ediyor.

Eğer Critterz ticari başarı elde ederse, yapay zeka destekli animasyonların hızla artması bekleniyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın yalnızca sinemada değil, reklam, oyun ve eğitim sektörlerinde de büyük etki yaratabileceğine inanıyor.