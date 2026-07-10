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OpenAI, ekimde tanıttığı tarayıcısı Atlas'ı kapatma kararı aldı

OpenAI, ekimde tanıttığı tarayıcısı Atlas'ı kapatma kararı aldı

10.07.2026 22:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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OpenAI, ekimde tanıttığı tarayıcısı Atlas'ı kapatma kararı aldı

OpenAI, yapay zeka destekli Atlas tarayıcısını kapattı. Bunun yerine tarayıcı, eklenti ya da ChatGPT'yle entegre çalışan bir araç haline getirilmek isteniyor.
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OpenAI, hızla büyüdükten sonra pek çok alana girmişti. Özellikle farklı amaçlara hizmet etmesi için ChatGPT'nin farklı versiyonları tanıtıldı. Ardından donanım tarafı için çalışmalar yapan şirket ekim ayında Atlas adını verdiği tarayıcısını tanıtmıştı. Tarayıcının tanıtılmasının üstünden 1 yıl geçmemişken kapatılma kararı açıklandı. 

Atlas, zaten ChatGPT tabanlı olarak kullanıma sunulan bir tarayıcıydı. Şu anda etki alanı daha da belli hale getiriliyor. Tarayıcı salt bir şekilde değil uygulamalara özellikle ChatGPT'yle uyumlu çalışacak şekilde kullanılması planlanıyor. 

ChatGPT'nin masaüstü uygulaması ve Google'ın Chrome tarayıcısında eklenti olarak kullanılabilecek. 

Şirket daha önce yapay zeka destekli video üretme aracı Sora'nın fişini çekme kararı almıştı. 

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