OpenAI kararını değiştirdi; Kar amacı gütmeyecek

Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:40

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:40

OpenAI'dan yapılan açıklamaya göre şirket kar amacı güden bir yapıya geçme kararını iptal etti. Bu değişikliğin alınma sebeplerine de değinen şirket, sivil liderler alınan geri bildirimlere ek olarak Delaware ile California Başsavcılıklarıyla yapılan görüşmelerin etkili olduğunu aktardı.

Şirketin kar amacı gütmeyen statüsünü başsavcılıkların denetleme yetkisi bulunuyordu. Burada iki başsavcılık kararı engellemek istiyordu. OpenAI'ın kar amacı güden bir yapıya dönüşme adımları kamuoyu tarafından da olumlu karşılanmadı.

Elon Musk başta olmak üzere şirkete yatırım yapan ya da şirkette söz sahibi olan kişiler de bu dönüşüm planını onaylamıyordu.

OpenAI'nin kar amacı gütmeyen yönetim kurulu, şirketin ticari iştirakini denetlemeye devam edecek. Ancak şirket ticari iştirak statüsü, kamu yararına hizmet eden şirket yapısına dönüştürülecek.

Eskiden OpenAI'ın ticari tarafına yatırım yapanlar yatırımlarının 100 katına kadar kazanç sağlıyordu. Burada sınır aşıldığında kalan kar, kar amacı gütmeyen kuruluşa aktarılıyordu. Şimdi ise yatırımcılar ve çalışanlar, sınırsız getiri sağlayabilecek normal hisselere sahip olacaklar.