OpenAI'ın yeni o3 ve o4-mini modelleri duyuruldu

OpenAI akıl yürütme temelli yeni modellerini duyurdu. Yeni o3 ve o4-mini bu alanda dikkat çekecek gibi duruyor.

OpenAI'ın yeni o3 ve o4-mini modelleri duyuruldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 21:45

Yapay zeka tarafında çalışmalarıyla adından söz ettiren ve en çok ziyaret edilen araçlardan biri olan ChatGPT'nin kurucusu OpenAI yeni akıl yürütme yeteneğine sahip o3 ve o4-mini modellerini duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada o3 modelinin akıl yürütme temelli en güçlü model olarak tanımlıyor. 

Akıl yüretme temelli yapay zekalar sadece verileri öğrenmiyor aynı zamanda mantıksal çıkarım yapabilme yeteneğine de sahip oluyor. Buna bağlı olarak sonuçlar üretebiliyor ve karmaşık problemlerin de altından kalkabiliyor.

Söylenene göre o3 ve o4-mini modelleri herkesin kullanımına yakında açılacak.


Etiketler: #OpenAI

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