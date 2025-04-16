OpenAI'ın yeni o3 ve o4-mini modelleri duyuruldu
OpenAI akıl yürütme temelli yeni modellerini duyurdu. Yeni o3 ve o4-mini bu alanda dikkat çekecek gibi duruyor.
Yapay zeka tarafında çalışmalarıyla adından söz ettiren ve en çok ziyaret edilen araçlardan biri olan ChatGPT'nin kurucusu OpenAI yeni akıl yürütme yeteneğine sahip o3 ve o4-mini modellerini duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada o3 modelinin akıl yürütme temelli en güçlü model olarak tanımlıyor.
Akıl yüretme temelli yapay zekalar sadece verileri öğrenmiyor aynı zamanda mantıksal çıkarım yapabilme yeteneğine de sahip oluyor. Buna bağlı olarak sonuçlar üretebiliyor ve karmaşık problemlerin de altından kalkabiliyor.
Söylenene göre o3 ve o4-mini modelleri herkesin kullanımına yakında açılacak.
Etiketler: #OpenAI
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Tarkan'ın anne acısı
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı