OpenAI, kendi sosyal medya ağını kuruyor olabilir
Yeni ortaya çıkan iddialara göre OpenAI başındaki Sam Altman, X'in sahibi Elon Musk ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile rekabete atılacak.
OpenAI uzun bir süredir ChatGPT'nin geliştirilmesi adına çalıyor. Yeni yapay zeka modelleri duyuran şirket, yapay zeka çalışmaları alanında oldukça ilerlemiş durumda. Bunun yanında şirketin CEO'su Sam Altman'ın yeni bir sosyal medya kurulması adına çalışmalar yaptığı söylenmeye başladı.
OPENAI YENİ BİR SOSYAL AĞ KURABİLİR
Altman, X hesabını oldukça aktif kullanıyor ve OpenAI imzalı bir sosyal medya kurulmasıyla yapay zeka modelleri gerçek kullanıcı verileriyle eğitilebilir.
The Verge'ün aktardığına göre Sam Altman, OpenAI imzalı bir sosyal medya kurma fikriyle ilgili bazı kişilerden fikir almaya başladı.
Bu yeni projenin X benzeri olacağı da belirtiliyor. OpenAI'ın planının sosyal ağı ayrı bir uygulama olarak yayınlamak mı yoksa ChatGPT'ye entegre etmek mi olduğu henüz bilinmiyor. The Verge konu hakkında şirket sözcüsüyle iletişime geçmiş ancak haber yayınlandığı süreye kadar cevap alamamış.
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