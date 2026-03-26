OpenAI, yapay zeka destekli video oluşturma aracını kapatıyor

26.03.2026 18:27:00
OpenAI, artık video oluşturma odaklı bir yapay zeka aracına odaklanmak istemiyor.

OpenAI, farklı yapay zeka araçları geliştirip, tanıtarak etki alanını genişletiyordu. Şirket bu stratejiyi terk etmeye Sora'yı kapatarak başladı. Yapay zeka ile video oluşturmaya odaklanan Sora, 2024 yılında tanıtılmıştı. Geçen yılın şubat ayından bu yana kullanımda olan Sora'yla ilgili yapılan X paylaşımında uygulamaya artık veda etmenin zamanı geldiği belirtiliyor. 

OPENAI, SORA'YI KAPATIYOR

Wall Street Journal'ın haberine göre, şirketin CEO'su Sam Altman şirkette personel değişiklikleri olduğunu ve OpenAI'nin video modelleri kullanan ürünler geliştirmeyi bırakacağını söyledi.

OpenAI, bilgi işlem kaynaklarını ve en yetenekli çalışanlarını hem işletmeler hem de bireyler tarafından kullanılabilen iş verimliliği araçlarına odaklamak üzere stratejisini değiştiriyor. OpenAI, geçen hafta  ChatGPT, Codex ve tarayıcıyı tek bir "süper uygulama"da birleştirdiğini duyurmuştu. Şirket, bu tek ürünün çalışanlarını ortak bir vizyon etrafında birleştirebileceğini düşünüyor.

