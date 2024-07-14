OpenAI yeniden skandalla anılıyor! Yasadışı gizlilik anlaşması...

Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:19

Güncelleme: 14.07.2024 - 13:19

OpenAI, iki yıl içinde inanılmaz yükseliş gösterdi. ChatGPT devrimiyle anılan şirket, yapay zeka çalışmalarını sürdürürken, farklı skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce şirketin yönetim kurulunda yaşanan karmaşayla anılan OpenAI, CEO'su Sam Altman'ın istifasıyla gündemde geniş yer tutmuştu. Şimdi de çalışanlarıyla yaptığı yasadışı gizlilik anlaşmalarıyla anılıyor.

OPENAI YASADIŞI GİZLİLİK ANLAŞMALARI MI YAPIYOR?

The Washington Post'un aktardığı iddialara göre şirket, çalışanlarıyla gizliliğin sınırlarını aşan anlaşmalar yapıyor. Söylenene göre hükümet yetkilileri ile görüşmelerini yasadışı anlaşmalar ile kısıtlıyor. Bununla da kalmayan şirket, WP'un aktardığına göre daha fazla usulsüzlük de yapıyor.

OpenAI tarafından konu hakkında herhangi bir yalanlama ya da doğrulama bulunmuyor olsa da iddialar oldukça 'yakın ve güvenilir' kaynaklardan geliyor.

Haberlere konu olan iddialardaki, muhbirler konuyla ilgili bir mektup dahi yazdılar. Bu bilgiler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'e de gönderildi. Bu mektupta şirketin yaptığı yasadışı şeylere değiniliyor.