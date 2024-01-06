ChatGPT'nin Android devrimi; sesli asistanın yerini alabilir

Android cihazlarda aktif olarak kullanılan ChatGPT'nin yeni ortaya çıkan bilgilerde ise yer alan sesli asistanın yerini alabileceği söyleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:29
ChatGPT'nin Android devrimi; sesli asistanın yerini alabilir
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ChatGPT'nin pek çok platformla entegre hale getirildiğine şahit oluyoruz ancak yeni bilgilere göre Andorid cihazlarda yer alan Google sesli asistanın yerine geçebilir. AndroidAuthority tarafından ortaya atılan iddiaya göre ChatGPT'nin son versiyonunda yer alan ipuçları, böyle bir adım atılabileceğini gözler önüne seriyor.

Burada, ChatGPT'nin Android cihazlarda sesli asistan olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor.

SÖZ KONUSU ÖZELLİK, CHATGPT İLE KONUŞMAYI UYGULAMA OLMADAN MÜMKÜN KILIYOR

Burada söz edilen şey uygulamaya gerek kalmadan ChatGPT'ye ulaşmak. 

Hatta yer alan bilgilere göre ChatGPT'ye direkt olarak ana ekrandan ulaşmak mümkün. Uygulamaya girmeden yapılan bu hamle Android cihazlarda kolaylık sağlayacak gibi duruyor. 

Google'ın Bard'ı da sesli asistana entegre edilecek ancak ChatGPT ile ilgili böyle bir hamlenin ne zaman yapılacağı bilinmiyor.


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