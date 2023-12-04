OpenAI'den ChatGPT hamlesi; GPT-6 ve GPT-7 için başvuru yaptı

OpenAI bir süredir yönetim krizi ile gündeme geliyordu ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla GPT-6 ve GPT-7 için marka başvurusu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:17
OpenAI'den ChatGPT hamlesi; GPT-6 ve GPT-7 için başvuru yaptı
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OpenAI bir süredir ChatGPT devrimi dışında yönetim kriziyle boğuşuyordu. Ancak yeni ortaya çıkan bir marka başvurusu, şirketin halihazırda yapay zeka modeli üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Şirket, Çin'in Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne GPT-6 ve GPT-7 için marka başvurusu yaptı. 

Karşımıza henüz çıkmayan GPT-5 için çalışmalarını sürdüren OpenAI, kısa bir süre önce GPT-3.5 modelinin 175 milyar parametreden oluştuğunu açıklamıştı. Ancak GPT-4 ve GPT-3.5 arasında önemli bir fark olduğunu söyleyen şirket, ilerleyen süreçte GPT-6 ve GPT-7 ile farkı daha da açacak gibi duruyor.

Marka başvurusu yapılan GPT modellerinin de bu kapsamda trilyonlarca parametreyi kullanabileceği tahmin ediliyor. Bu da kullanıcılara çok daha hızlı ve doğru cevaplar sunmak anlamına geliyor.


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