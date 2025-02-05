Opera Air tanıtıldı! Neler sunuyor?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 19:43

Güncelleme: 05.02.2025 - 19:43

Open Air'da nefes egzersizleri tavsiyeleri, rahatlatıcı sesler sunulmasının yanı sıra pozitif alıntılar ve benzeri motivasyon veren öneriler yer alacak. İnternet sitelerinin arka planlarıyla uyumlu olacak bir buzlu cam görünümü de sağlayan yeni tarayıcı, rehberli egzersizler de sunacak.

OPERA AIR

Kullanıcılara düzenli molalar sunması için hatırlatıcının da ayarlanabildiği Opera Air'ın egzersizlerine, Windows'ta Ctrl+K ile Mac tarafında ise Cmd+K tuşlarına basılarak etkinleştirilebiliyor.

Tarayıcı, her şeyden bunalanlar için basit tasarımla, rahatlatıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.