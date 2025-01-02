2024 yılının sonunda en çok kullanılan tarayıcılar hangileri oldu?
En popüler tarayıcılar aylık olarak açıklanıyor. İlk sıra sabit kalsa sıralama değişiyor. Geçtiğimiz yılın son ayında en çok kullanılan tarayıcılar açıklandı.
İnternet tarayıcıları arasında en çok kullanılan bir süredir Google Chrome oluyor ancak listenin diğer üyeleri değişiyor.Statcounter tarafından yayınlanan rapora göre 2024 yılının son ayı aralık ayında en çok kullanılan tarayıcılar belli oldu.
EN POPÜLER TARAYICI YILI KAPATIRKEN GOOGLE CHROME OLDU
Aralık 2024 verilerine göre web tarayıcıları tarafında en çok Google Chrome kullanılıyor, onu ikinci sırada Microsoft Edge takip ederken üçüncü sırada Safari yer alıyor. Mozilla Firefox ise dördüncü olurken, Opera beşinci sırada yer alıyor.
Sıralama değişmese de kullanım oranı kendi içinde değişiyor. 2024 Aralık ayı masaüstü tarayıcı kullanım oranları şu şekilde:
- Google Chrome: Yüzde 66,88 (+0,5 puan)
- Microsoft Edge: Yüzde 13,21 (+0,34 puan)
- Apple Safari: Yüzde 8,49 (-0,64 puan)
- Mozilla Firefox: Yüzde 6,14 (-0,3 puan)
- Opera: Yüzde 2.74 (-0.07 puan)
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