Opera'nın yapay zekası Aria'ya dikkat çekiyor

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:03

Yapay zeka dil modelleri artık her yerde karşımıza çıkıyor. Bu yılın başından beri uygulamalardan tarayıcılara pek çok yere dahil dahil edilen dil modelleri sunduklarıyla dikkat çekiyor. Opera da yapay zekanın tarayıcıya dahil edilmesiyle karşımıza çıkmıştı.

Opera'ya yapay zeka dil modelinin dahil olması için ChatGPT'nin arkasındaki ekip OpenAI ile iş birliğine gidildi. Opera'ya entegre edilen araç Aria ve bir milyon kullanıcıyı aşmış durumda.

Bu sayede önemli bir aşamayı geçen şirket, mayıs ayında bunu yayınlamış haziran ayında da tüm Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu.

Aria'nın kullanımının her geçen gün artmasına yönelik Opera'nın eş CEO'su Lin Song da açıklama yaptı. Aria'nın benimsenmesinin cesaret verici olduğunu söyleyen Song, kullanıcıların yapay zeka aracıyla erken etkişimlerinin kalitesinden memnun olduklarını ve genel anlamda sayfa görüntülenme sayılarının artmasından heyecanlı olduklarını söyledi.